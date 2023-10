Neue Chronik 100 Jahre TuRa Brüggen „Es ist ein Stück Heimatgeschichte“

750 Stück werden von der Vereinschronik aufgelegt, die für zehn Euro pro Stück verkauft wird. „Davon gehen drei Euro an die Brüggener Tafel“, sagt Hans-Willi Cüsters. Vorgestellt wird die Chronik im Rahmen des Festbanketts mit anschließender „Schwarz-Weißer-Nacht“ am Samstag, 21. Oktober, ab 17 Uhr in der Burggemeindehalle. Am Montag, 23. Oktober, beginnt der Verkauf in der TuRa-Geschäftsstelle und im Vereinsheim „Sportlertreff Goleo“. Weitere Verkaufsstellen sind die Sparkasse und die Volksbank sowie Mode Metten in Brüggen und die Westlotto-Annahmestelle an der Roermonder Straße 8.