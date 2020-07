Gastbeitrag : Es ist Zeit zum Umdenken

Viersen Christoph Saßen (Die Linke) fordert kostenfreie Bildung, mehr bezahlbaren Wohnraum und eine Reha-Klinik für Süchteln, um Arbeitsplätze zu generieren und die Süchtelner Innenstadt zu beleben.

Liebe Leserin, lieber Leser, haben Sie sich mal gefragt, wie die Stadt Viersen im Jahr 2035 aussehen könnte? Ich habe mir diese Frage im letzten Dezember gestellt, als ich mich auf meine letzte Haushaltsrede vorbereitet habe. Es ist doch so, wir schleppen uns von Jahr zu Jahr, von Haushalt zu Haushalt, immer die von oben zwangsweise vorgegebene schwarze Null im Hinterkopf. Immer darauf bedacht, ja den entsprechenden Anforderungen der höheren Stellen zu genügen. Wir haben keine Pläne, wohin es gehen soll! In welche Richtung wollen wir unsere Stadt lenken?

Welche Visionen hat der Rat der Stadt Viersen für unsere Stadt? Wo stehen wir und wo soll es hingehen? Ich habe dann in meiner Rede den folgenden Satz gesagt: „Meine Damen und Herren, wir (damit war der Rat gemeint) haben keine Visionen mehr für unsere Stadt!“ Außer Schweigen gab es darauf bis heute keinerlei Reaktionen. Wir (Die Linke) haben Visionen. Wir wollen eine Reha-Klinik in Süchteln. Das würde Arbeitsplätze generieren und die Süchtelner Innenstadt quasi von selbst beleben. Wir wollen kostenfreie Bildung und kostenfreies Mittagessen für jedes Kita- und Schulkind. Sollte in einem reichen Industrieland wie Deutschland selbstverständlich sein, ist es aber leider nicht. Wir wollen bezahlbares Wohnen für alle. Während Mietwohnungen knapp werden und Mietpreise in die Höhe schnellen, werden in Viersen weiter munter Wohngebiete für Ein- und Zweifamilienhäuser geplant, beschlossen und gebaut. Das vom Rat der Stadt Viersen beschlossene „Handlungskonzept Wohnen“ verstaubt, während der Bedarf an bezahlbaren Wohnungen immer weiter anwächst. Es passiert aber nur wenig. Aber wir haben ja immerhin mal drüber gesprochen!