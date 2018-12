Krimi-Autor : Der etwas andere Krimiautor

In seinem Kaminzimmer schrieb Christoph Nellessen während der Mittagspause und nach der Arbeit an seinem historischen Kriminalroman „Der Wintermörder“. Foto: Knappe, Jörg (jkn)

Christoph Nellessen hat einen historischen Kriminalroman geschrieben, der im Viersen nach dem Dreißigjährigen Krieg spielt. Kurz nach Erscheinen sind schon Hunderte Exemplare verkauft.

Viersen Bisweilen sind es seltsame Wirrungen, die zur Entstehung eines Romans führen. Bei Christoph Nellessen war es eine Urkunde aus dem Jahr 1951, auf die er im Nachlass seines Vaters stieß. „Mein Großvater sei ein ,Nachfahre der Junker’ stand da drauf“, berichtet der 49-jährige Viersener. „Ich habe mich gefragt, was ihm so wichtig daran war.“ Nellessen ging ins Viersener Stadtarchiv, um Antwort auf diese Frage zu finden.

„Früher hieß der Lichtenberg in Viersen Junkersberg; vor 600 Jahren war das der Standort für Raubritter, der direkt an der römischen Heerstraße von Köln nach Xanten lag“, sagt Nellessen. Der 49-Jährige las sich ein in die Historie, fand im Stadtarchiv auch Berichte über große Schmuggel-Aktivitäten im Hoser, wo er aufwuchs. „Dort gibt es noch heute zahlreiche unterirdische Gänge, der Ortsteil ist durchlöchert wie ein Schweizer Käse.“ Und nach und nach entstand vor ihm ein ziemlich spannendes Bild seiner Heimatstadt vor 600 Jahren. „Die sieben Brüder meines Großvaters sind alle im Ersten Weltkrieg gefallen. Da dachte ich: ,Wow’, und er ist der letzte Überlebende der Junker“, sagt Nellessen. Da habe er verstanden, warum sein Großvater so sehr an der Urkunde hing.

Info Das Buch Titel „Der Wintermörder – historischer Kriminalroman“, Christoph Nellessen ISBN 978-3-920743-73-8 Verlag Verlag der Buchhandlung Matussek im Rahmen der Reihe „Der Niederrhein-Krimi“ Seiten 236 Seiten Preis 12 Euro

Nellessen hat mal Tischler gelernt, als der Beruf immer mehr mit Maschinen zu tun hatte, sattelte er um, wollte was mit Menschen machen. Er betreibt eine Ergotherapie-Praxis, singt in einer Band (auf schwedisch), züchtet Bienen. Fast schon faustisch. Diese ganz andere Welt, auf die er in den Quellen im Stadtarchiv gestoßen war, die fand er spannend. Gerade weil sie sich am selben Ort befand wie sein Zuhause. Dieses andere „Vyrrsen“ wollte er bekannter machen. „Ich wollte eine fiktive Geschichte erzählen, aber mit historischem Charakter.“ Eine Mordserie macht aus dem Nachtwächter Adam tho Everhartz, dem Schmied Theiß ten Dahl und dem Magister Johannes Nethox eine Schicksalsgemeinschaft. Spannung baut Nellessen in seinem Roman auf, indem er den unschuldigen Nachtwächter unter Mordverdacht geraten lässt. Dass trotz der fiktiven Geschichte alles historisch korrekt ist, ist Nellessen wichtig. So kommt in seinem Roman beispielsweise eine Gerichtsverhandlung vor. „Da habe ich aufgepasst, dass ich in meiner Beschreibung die richtigen Abläufe solch einer Verhandlung eingehalten habe.“



Vor sechs Jahren begann Nellessen mit den Recherchen. In seinem Kaminzimmer vor der großen Bücherwand hat er dann den Roman in seinen Laptop getippt. „Die Grundideen habe ich von Hand notiert, wenn mir gerade wieder eine einfiel.“ Im Sommer zog er um, schrieb das Buch in einer neun Quadratmeter großen, selbst gezimmerten Mühle an seinem Gartenteich. Meistens in der Mittagspause oder abends, manchmal auch die Nacht durch. „ich habe oft das Abendessen verpasst“, sagt er. Die Wochenenden habe er sich bewusst frei gehalten. „Damit ich im Garten arbeiten oder Zeit mit meiner Familie verbringen konnte.“

Erstaunlich schnell sei es gegangen mit dem Schreiben, berichtet Nellessen. Rund ein Vierteljahr benötigte er für die 236 Buchseiten. Seine Frau war die erste Leserin. „Oft steckt man selbst ja so tief in seiner Geschichte drin, dass man gar nicht erkennt, ob das auch für den Leser plausibel ist“, erklärt Nellessen. In einem zweiten Durchgang passte er die Handlung und die Sprache seines Erstlingswerks an. „Am Anfang sprach beispielsweise der Nachtwächter viel zu gehoben. Das habe ich geändert.“