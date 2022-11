Politik in Viersen : Christoph Hopp wird 2023 Mitglied des Viersener Rats

Politik in Viersen

Wird am 1. Januar Mitglied des Viersener Stadtrats: Christoph Hopp. Foto: CDU

Viersen Der bei der Bürgermeisterwahl 2019 in der Stichwahl knapp unterlegene CDU-Bürgermeisterkandidat Christoph Hopp wird zum 1. Januar 2023 Mitglied des Viersener Stadtrats. Hopp, der bei der Kommunalwahl nicht für ein Direktmandat kandidiert hatte, zieht über die Reserveliste in den Stadtrat ein.

„Damit ist ein unbefriedigender Schwebezustand beendet. Ich freue mich sehr, künftig aktiv in der Viersener Politik mitzuarbeiten“, sagte Hopp. Ist das auch ein Signal, dass er bei der kommenden Bürgermeisterwahl erneut als CDU-Kandidat antreten wird? „Rein beruflich bin ich als Schulleiter des Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasiums der glücklichste Mensch der Welt“, sagte Hopp. „Ausschließen will ich eine erneute Kandidatur nicht, aber jetzt geht es erstmals darum, im Stadtrat mitzuarbeiten. Alles andere wird man sehen, was sich dann ergeben wird.“