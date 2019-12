Viersen : Hopp ist Anemüller-Herausforderer

Der 50-jährige Leiter des Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasiums wurde von den CDU-Mitgliedern eindeutig zum Bürgermeisterkandidaten gewählt. Er erhielt 120 von 165 Stimmen und sagte: „Lasst uns das rote Rathaus stürmen!“

Der 50-Jährige wuchs in Süchteln auf, sein Vater Josef war Kulturdezernent der Stadt Viersen und CDU-Kreisgeschäftsführer. Hopp ist seit 26 Jahren verheiratet, hat zwei erwachsene Söhne. Mit seiner Familie lebt er in Dülken. Seit vier Jahren leitet Christoph Hopp das Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium in Alt-Viersen.

Es war 19.46 Uhr, als Wolfgang Genenger an das pink illuminierte Rednerpult trat. Er sprach als erster, weil die Parteiführung die Kandidaten in alphabetischer Folge ihres Nachnamens aufrief. Genenger – dunkelbraunes Jackett, weißes Hemd, keine Krawatte – erzählte von seiner Kindheit als sechstes von sieben Kindern im Rahser. Wie er schon früh gelernt habe, kämpfen zu müssen. Er sehe den Bürgermeister als Lotsen, der die Stadt gemeinsam mit den Bewohnern, Unternehmen und Vereinen entwickle, sagte der 57-Jährige. Die Stadt müsse weiter zusammenwachsen, forderte Genenger. „Jeder Stadtteil hat seine eigene Identität. Dieses Pfund müssen wir bündeln.“ In Viersen gebe es viele Bereiche, in denen sich die Stadt verbessern könne – beim Zustand der Bildungseinrichtungen, bei der Sicherheit, bei der Organisation der Verwaltung – und der Unterbringung der Verwaltungsmitarbeiter. Und als er zum Abschluss seiner 17-minütigen Rede bekundete: „Ich will Bürgermeister der Stadt Viersen werden. Wir können eine Menge für die Stadt Viersen erreichen“, brandete lauter Beifall im Saal auf.

Hopp – anthrazitfarbener Anzug, weißes Hemd, Krawatte – sagte zu Beginn seiner Rede: „Anstatt uns über die Dunkelheit zu beschweren, sollten wir lieber das Licht einschalten.“ Er habe großen Respekt vor der Aufgabe des Bürgermeisters - ebenso wir er Respekt für die Arbeit der Parteimitglieder in Ausschüssen habe. „Aber: Reicht das für das höchste Amt in dieser Stadt?“, ging er indirekt seinen Mitbewerber an. Nach zwölf Minuten erhielt er erstmals Zwischenapplaus. Da sprach Hopp über darüber, dass die Bürgermeisterin gegen eine bessere Personalausstattung der Wirtschaftsförderung gestimmt hatte. Keine drei Minuten später der nächste Zwischenapplaus (Hopp forderte eine Task Force, um die drängendsten Probleme an Schulen sofort anzugehen). Das Publikum kam in Stimmung, johlte, als Hopp forderte: „Viersen braucht einen frauenfreundlichen, nein: einen frauenenthusiastischen Bürgermeister.“ Zum Schluss seiner Rede wechselte Hopp die Perspektive, sprach in der dritten Person über sich. Wie einst Caesar. Am Ende gab’s Applaus. Länger anhaltend als bei Genenger. Lauter. Ein Vorzeichen.