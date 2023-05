Öffnungszeiten, Stau, 49-Euro-Ticket rund um Christi Himmelfahrt Was bei der Einkaufstour in die Niederlande wichtig ist

Am Feiertag Christi Himmelfahrt oder am Sonntag einkaufen in den Niederlanden: für viel Deutsche eine beliebte Freizeitaktivität. Christi Himmelfahrt ist in den Niederlanden zwar wie in Deutschland ein gesetzlicher Feiertag, aber mit dem entscheidenden Unterschied, dass Geschäfte öffnen können. Und sie nutzen dies mit Blick auch auf die deutschen Kunden extra lange.