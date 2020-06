Ehejubiläum in Brüggen-Born : Am Schützenfest Liebe gefunden

Brüggen Das Borner Ehepaar Christel (86) und Willi Hoeveler (91) feiert am 25. Juni Eiserne Hochzeit. Beide lernten sich beim Borner Schützenfest kennen und lieben, geheiratet haben sie in der Pfarrkirche St. Peter.

Das Borner Ehepaar Christel (86) und Willi Hoeveler (91) hat am 25. Juni Eiserne Hochzeit. Vor 65 Jahren traten sie in der Borner Pfarrkirche St. Peter vor den Traualtar. Es war etwas besonderes, denn auch Willi Hoevelers Schwester Anni heiratete: Sie sagte bei der Doppelhochzeit „Ja“ zu Hans Jansen; beide sind bereits verstorben.

Christel Hoeveler, die mit einer Schwester aufwuchs, lernte in Dülken bei der Firma Heprich Textilkonfektion, war Verkäuferin bei der Firma Genenger Mode in Viersen und führte danach in Born als selbstständige Lebensmittelkauffrau ein Rewe-Geschäft. Die letzten 25 Jahre im Beruf war sie in der Gastronomie tätig, in der Brüggener Mühle bei ihrem Sohn Thomas.