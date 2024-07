Niederkrüchtenerin veröffentlicht zwei neue Bücher Ein Herzensprojekt und ein Herz in der Toskana

Mit dem richtigen Namen der 45-Jährigen verbinden Leser ihres 2023 erschienen Romans „Das kleine Café in der Rue de la Lune“ ein etwas anderes Genre. Das Werk ist genauso ein Liebesroman wie „Das Herz der Toskana“, das am 25. Juli bei Digital Publishers erscheint. Beiden Love-Storys gemein: Sie spielen an Orten, die Netuschil selbst noch nie besucht hat. Ausführliche Recherche im Internet reichen ihr, um das Ambiente für eine Geschichte zu schaffen: Videos und vor allem Berichte von Menschen, die an den Orten waren oder sind, helfen ihr dabei. Der Rest ist Fantasie, oder wie Netuschil sagt: „Dann springt mein Gehirn an und geht nicht mehr aus. Das ist kein angestrengtes Nachdenken, es kommen einfach Bilder in meinen Kopf.“