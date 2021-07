Artistik in Viersen : Chris und Iris und der Mut zur Lücke

Artistik in Viersen

Viersen Ja klar ist das hochklassige Artistik, die das in schwarz gekleidete Duo Christopher Schlunk und Iris Pelz – auf den Bühnen von Moskau bis zum Sydney Opera House als Chris und Iris bekannt – dem Kulturprogramm am Hohen Busch beisteuert. Aber ist das nicht auch mehr?

Douglas-Adams-Leser wissen: Die Antwort auf alle Fragen lautet 42. Chris und Iris müssen Adams’ Roman „Per Anhalter durch die Galaxis“ gelesen haben. „Gap of 42“ (Die Kluft von 42) heißt das erste abendfüllende Programm des Artistik-Duos, das es in Viersen zeigt. Und in dem beide ebenso liebevoll wie mutig mit den Lücken spielen. 42 Zentimeter ist Iris kleiner als Chris, er wiegt 42 Kilo mehr.