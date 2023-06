Mitsingen in Schwalmtal Mit dem Chor St. Jakobus für den großen Auftritt proben

Die meisten Sängerinnen und Sänger kommen aus dem Ort, erzählen Scholl und Ostendarp, der selbst montags aus Kaldenkirchen anreist. Bernward Ostendarp ist in Waldniel aufgewachsen. Er leitet den Chor seit 1992. Der Arzt hat in Aachen ein Studium der Kirchenmusik absolviert, war hauptamtlicher Kirchenmusiker in Lüttelforst, bis er 2002 ein Studium der Medizin aufsattelte. Er übergab den Job als Kirchenmusiker an einen Kollegen. Den Chor aber behielt er. Und er lobt ihn: „Das sind einfach so nette Menschen, sie gehen gut miteinander um und freuen sich auf neue Leute.“