Erstmals in neuer Formation in Viersen Chor gibt Konzert mit Kaffee und Kuchen in Viersen-Dülken

(busch-)das Bach Ensemble Niederrhein in neuer Formation zu erleben. „Schweb’ empor am Himmel“ heißt das Konzert am Sonntag, 17. September, 15.30 Uhr, im Corneliushaus, Moselstraße 2. Uwe Schulze leitet den Chor; begleiten werden ihn Pianist Florian Fleischmann und Organist Giovanni Solinas.