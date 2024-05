Chorwesen in der Stadt Viersen Unvergessliche Momente in Rom

Bei seiner Romreise konnte der Projektchor St. Cornelius Dülken kürzlich aufregende Erfahrungen machen. „Es war ein unvergessliches Erlebnis, reich an Musik, Spiritualität und kulturellen Entdeckungen“, erzählt Choleiter Giovanni Solinas. Höhepunkt der Reise war das Konzert in der prächtigen Basilika Sacro Cuore di Gesu am 4. Mai. „Es war eine Ehre, an einem der beeindruckendsten Orte Roms aufzutreten, begleitet von der außergewöhnlichen Akustik und der Majestät der Basilika“, so der Kantor weiter. Dieses Konzert für Chor, Orgel und Trompete war auch dem Gedenken an Don Guido Novella gewidmet, dem langjährigen Pfarrer, der diese Gemeinde viele Jahre lang geleitet hat und im vergangenen Jahr gestorben ist.