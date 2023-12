Ungewöhnlicher Auftritt geplant Chor aus Dülken singt 2024 im Petersdom

Neben den Auftritten in Rom sind weitere Konzerte über das Jahr verteilt geplant. In Dülken wird Rossinis Werk vom Projektchor St. Cornelius am 17. November in der Kirche St. Cornelius aufgeführt. Für Solinas ist das kommende Jahr ein persönliches Jubiläumsjahr. Er ist seit zehn Jahren in Dülken tätig. Aber auch über 2024 hinaus bleibt es musikalisch spannend. Der Projektchor stellt sich der Herausforderung, Ludwig van Beethovens neunte Symphonie in der Festhalle zu interpretieren. Eine „neue künstlerische Herausforderung für den Chor“, meint dessen Leiter.