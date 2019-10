Von Viersen nach Österreich : Freigeist-Betreiber haben bald zweites Standbein im Zillertal

Claudia und Ralf Weber im Freigeist an der Rintgerstraße. Vielleicht bieten sie demnächst auch im Zillertal Kabartett an. Foto: Markus Rick. Foto: Markus Rick (rick)

Viersen Im Winter Kabarett, im Sommer Gastgewerbe: Claudia und Ralf Weber pachten ab der kommenden Saison eine Alpenhütte in Österreich mit 30 Betten.

„Das ist alles so aufregend“, sagt Claudia Weber und strahlt. Die Viersenerin hat ein paar arbeitsreiche Monate hinter sich. Gewerbeanmeldung in Österreich, Recherche über den Tourismus im Zillertal, Informationen über Steuer- und Zivilrecht. „Es sind so viele Schritte, die man gehen muss“. Aber das Ziel ist so gut wie erreicht: Ab der kommenden Saison wird sie die Pächterin des fünf Kilometer außerhalb von Mayrhofen gelegenen Alpenhauses Lacknerbrunn sein und damit Hüttenchefin über 30 Betten.

In Viersen ist Claudia Weber gemeinsam mit ihrem Mann Ralf Weber bekannt. Seit 2014 betreiben sie gemeinsam das Varieté Freigeist an der Rintgerstraße. Für die Zeit im Sommer, in der das Kabarett-, Musik- und Partyprogramm ruht, suchte das Paar ein zweites Standbein. Die Webers lieben Österreich, insbesondere die abseits gelegenen ruhigen Plätze. „Wo man zu sich und zur Ruhe kommen kann.“ Im Internet fand Claudia Weber das Alpenhaus Lacknerbrunn, entdeckte Fotos mit rot-weiß karierter Bettwäsche, Holzfußböden, einem Kamin – und es war um sie geschehen. „Ich fand das Haus unfassbar schön.“ Sie erinnerte sich daran, dass sie schon als Kind davon geträumt hatte, ein solches Haus zu betreiben. Damals hatte das so geklungen: „Ich will später auch mal den Gästen die Betten schön machen.“