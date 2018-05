Kreis Viersen: Chef der Arbeitsagentur wechselt nach Nürnberg

Kreis Viersen Nach drei Jahren Dienst für Krefeld und den Kreis Viersen zieht es Dirk Strangfeld in die Zentrale in Bayern

Nach drei Jahren Dienst in Krefeld wechselt Strangfeld in die Zentrale in Nürnberg. In Strangfelds Dienstzeit haben sich 150.000 Menschen arbeitslos gemeldet, 35.000 wurden von der Arbeitsagentur qualifiziert, resümiert er. Unter Strangfeld hat der Kreis eine Jugendberufsagentur eingerichtet, die Angebote für jüngere Leute mit Arbeitsmarktproblemen bündelt, sowie die erste Viersener "Mint-Messe" ausgerichtet. Beachtlichen Erfolg hat zudem eine Initiative für Langzeitarbeitslose.