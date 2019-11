Stadtbibliothek Viersen : Mein (fast) plastikfreies Leben

Charlotte Schüler gab in der Stadtbücherei Tipps gegen Plastikverschwendung. Das Wasser auf dem Tisch gab’s natürlich in einer Glasflasche. Foto: Julia Esch

Mit drei Dingen, die jeder besitzt, und mit ein wenig Kreativität könnte Plastikmüll im Alltag schwinden. Wie soll das gehen? Die Bloggerin und Autorin Charlotte Schüler gab jetzt Tipps in der Stadtbibliothek.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Esch

Ein Stoffbeutel, ein verschließbares Glas, eine kleine Kuchengabel. Das genüge bereits, um einen plastikfreien Alltag zu leben, sagt Charlotte Schüler. Die 24-Jährige aus München stellt an diesem Abend ihr Buch in der Stadtbibliothek Viersen vor und gibt Tipps, wie jeder Plastikmüll in seinem Leben reduzieren kann.

„Man muss manchmal auch kreativ sein“, sagt Schüler. Als sie ihre Lunchbox vergessen hatte, nahm sie sich am Bahnhof Asianudeln in ihrem wiederverwendbaren Kaffeebecher mit. „Ich habe manchmal auch am Morgen meinen Kaffee in einem Schraubglas mitgenommen, es dann ausgewaschen und mein Mittagessen geholt, bevor ich mit dem Glas am Abend wieder etwas eingekauft habe.“ Der Stoffbeutel hingegen eignet sich für einen Einkauf beim Bäcker, aber auch für Obst, Gemüse oder zum Abwiegen von Nudeln oder Getreide im Unverpackt-Laden. Die kleine Gabel ist praktisch, passt überall rein und ist die umweltfreundliche Alternative zu Besteck aus Plastik zum Mitnehmen. Die drei Sachen seien außerdem etwas, das jeder bereits zu Hause habe. Schüler: „Es geht nicht darum, für alles direkt einen teuren Ersatz zu kaufen.“

Info Mutter betreibt einen „Unverpackt“-Laden Inspiration Charlotte Schülers Mutter betreibt einen Unverpackt-Laden in München. Das Beschäftigen mit den Produkten im Laden habe ihr Interesse für plastikfreies Leben geweckt, sagt die 24-Jährige. Ihre Geschichte und weitere Tipps teilt sie im Netz unter www.plastikfreileben.de Buch „Einfach plastikfrei leben. Schritt für Schritt zu einem nachhaltigen Alltag“, 160 Seiten, Südwest Verlag, 18 Euro.

Plastikfrei zu leben sieht die 24-jährige Bloggerin und Autorin als ein Ideal, das erstrebenswert sei. Aber nicht als eine Entwicklung, die über Nacht stattfinden kann. „Es gibt auch Bereiche, in denen wir auf Plastik nicht einfach verzichten können“, sagt Schüler. „Zum Beispiel wenn wir Medikamente brauchen, die in Plastik verpackt sind.“ Auch bei der Zahnbürste mache sie nur bedingt Abstriche. „Ich habe eine mit einem Stiel aus Bambus mit Nylon-Borsten.“ Denn noch gebe es keine optimale Lösung mit Naturborsten, die ähnlich hygienisch und gut geeignet wäre. Wenn Plastik nicht verzichtbar sei, helfe es aber bereits, nach einem Produkt zu suchen, das – wie die Zahnbürste – Plastik nur aufs Nötigste reduziert.

Während an vielen Stellen im Alltag Plastik vermeidbar ist, gibt es einen Bereich, in dem es absolut nicht der Fall ist: Elektronik. „Da hilft es, nach Herstellern zu suchen, die zumindest auf nachhaltige Art produzieren“, empfiehlt Schüler. Entweder recyceltes Plastik oder ein Kunststoff, der wiederum sehr gut wiederzuverwerten ist. Denn Plastik hat viele Formen, Farben – und Rezepturen: Hersteller mischen die Bestandteile oft nach eigenen Bedürfnissen. Ein einheitlicher Recyclingprozess ist somit schwer, da nicht alle Verpackungen und Teile gleich gut aufbereitbar sind.

Ein weiterer Schritt, um Verpackungen und Mikroplastik zu sparen: Auf feste Produkte für Körperpflege umsteigen. Seife anstelle von Duschgel, festes Shampoo oder Haarseife statt flüssiger Pflege aus der Flasche. Die festen Stücke halten länger, wenn man diese in kleinere Stücke schneidet und richtig aufbewahrt. Ein Tipp von Schüler: „Am besten in einer Box auf einen Lufa-Schwamm oder auf einen Stoff legen, dann trocknen die Stücke gut.“ Außerdem sind die Produkte in fester Form konzentriert: „In den Flaschen ist in den Produkten sehr viel Wasser.“