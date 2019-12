Kurz-Kritik : Viel Irland, ein bisschen Weihnachten

The Celtic Spirit Christmas Band spielte in der evangelischen Kirche an der Hauptstraße in Viersen. Foto: The Celtic Spirit Christmas Band

Man nehme fünf versierte Musiker, dazu eine Tänzerin, versehe das Ganze mit einem einprägsamen Namen und schicke diese Formation mit dem Zusatz „Christmas“ in der Adventszeit auf Tournee: Celtic Spirit machten am Freitag Station in der gut besuchten evangelischen Kirche an der Hauptstraße.

Der Aspekt „Christmas“ war nur mit zwei Songs vertreten: Da hätte man sicher mehr erwartet, zumal diese mit viel Gefühl und dabei intonatorisch makellos vorgetragen wurden. Im Mittelpunkt: Dan O’Callaghan an den irischen Uilleann Pipes, der auch zwei Gedichte vortrug und durch den Abend führte. Er zeigte die Qualitäten des Instrumentes besonders in einem Solo, wo eine Air mit viel Wehmut in der Artikulation in einen schnellen irischen Tanz mündete. Mike Galvin, als Gitarrist meist für die Begleitung zuständig, erledigte diese Aufgabe abwechslungsreich und rhythmisch akzentuiert, via Oktaver fügte er immer wieder Bassklänge ein.

Die Geigerin Áine McGreeney und Dónal Murphy am irischen Akkordeon brachten durch ihr feuriges Spiel Energie in die Band, während Aisling Urwin, Harfe, sich mit schöner Stimme als ideale Besetzung für die Balladen erwies. Mit soft und hard shoes zeigte die junge Tänzerin Peig O’Connor ihr besonderes Talent.