Projekt in Viersen : Viersen soll ein Autokino bekommen

Viersen Am Dienstag möchten die Christdemokraten einen entsprechenden Antrag bei der Verwaltung einreichen.

Längst hat das Kino am Rathausmarkt in Viersen geschlossen. Doch jetzt, in Zeiten der Corona-Krise, möchte der Parteivorsitzende der Viersener CDU wieder Lichtspiele in die Stadt holen. „Meine Vision für Viersen ist: Wäre nicht ein Autokino zum Beispiel auf dem Festhallenvorplatz oder am Ransberg eine tolle Chance, für etwas Freude und Abwechslung zu sorgen?“, sagt Sebastian Achten. Mit dem Vorschlag möchten sich die Christdemokraten am Dienstag an die Stadtverwaltung wenden.