Sauberkeit in Viersen : CDU will Müllsauger für Viersener Innenstadt

Viersen Das handgeführte Gerät saugt wie ein handelsüblicher Staubsauger nahezu alles auf, was ihm vor den „Rüssel“ kommt: Papier, Plastik, leere Flaschen, Zigarettenkippen und selbst Hundekot.

Die Viersener CDU setzt sich für die Anschaffung von Abfallsaugern ein. „Die Verbesserung der Sauberkeit in unserer Stadt ist für mich eminent wichtig“, erklärte der christdemokratische Bürgermeisterkandidat Christoph Hopp. „Unser Ziel, deutlich mehr Sicherheit, Ordnung, Sauberkeit zu erreichen, können wir durch Stadtmüllsauger entscheidend voranbringen“, so Hopp. Gemeinsam mit dem Viersener CDU-Vorsitzenden Sebastian Achten ließ er sich bei einem Ortstermin in der Nachbarstadt Mönchengladbach die Funktionsweise der Müllsauger von Martin Heinen, Verwaltungsrat der Mönchengladbacher Abfall-, Grün- und Straßenbetriebe, zeigen. „Sicher sind diese modernen Geräte nicht nur praktischer und leistungsfähiger, sondern können auch zum Vermeiden von Abfall motivieren“, ist Achten überzeugt.

Nach französischem Vorbild werden in Mönchengladbach seit fünf Jahren Müllstaubsauger eingesetzt. Die bisher vorwiegend von Hand durchgeführte Reinigung der Straßen, Fußgängerzonen und Plätze wird durch die elektrisch betriebenen Geräte für die Mitarbeiter deutlich erleichtert und die für die Einwohner erreichte Sauberkeit optimiert. Das handgeführte Gerät saugt wie ein handelsüblicher Staubsauger nahezu alles auf, was ihm vor den „Rüssel“ kommt: Papier, Plastik, leere Flaschen, Zigarettenkippen und selbst Hundekot. Auffangbehälter für den Unrat ist eine handelsübliche 240-Liter-Mülltonne, die in die Fahrzeuge der Straßenreinigung entleert wird. Auch in Erkrath, Solingen und Jüchen sind die Müllsauger bereits seit einigen Jahren im Einsatz.