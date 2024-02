CDU Viersen zum Haushalt 2024 „Gut ausgestattete Schulen, gute Betreuungsmöglichkeiten“

Sillekens Wir lehnen jegliche Steuererhöhungen in diesen Zeiten ab. Die Politik, gerade auf der Bundesebene, greift den Menschen heute schon tief in die Tasche für ihre zum großen Teil von Ideologie geprägten Projekten. Die CDU ist weit davon entfernt, den Menschen noch mehr zuzumuten. Unsere Projekte sind unter anderem die Modernisierung unserer Schulen und die Ausweitung der Betreuungsmöglichkeiten im OGS-Bereich. Dem kommt der aktuelle Haushalt 2024 nach. Wohl aber müssen wir uns im Klaren darüber sein, dass ein Griff in die Rücklagen der Stadt keine dauerhafte Lösung für die zukünftigen Haushaltsaufstellungen sein kann. Aber wer gut ausgestattete Schulen und gute Betreuungsmöglichkeiten für Kinder haben möchte, muss das auch in Zukunft finanzieren.