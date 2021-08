Corona-Pandemie in Viersen : Neuer Vorstoß der CDU für Luftfilter in Schulen

Viersen Die Christdemokraten beantragen eine erneute Prüfung, inwiefern mobile Luftfilteranlagen in Schulen und Betreuungseinrichtungen sinnvoll sind – auch vor dem Hintergrund, dass sich die Förderbestimmungen geändert haben.

Die Verwaltung hatte auf Anfrage unserer Redaktion noch Ende Juli erklärt, dass sich die Stadt Viersen mit der Frage der Lüftung schon vor der Auslobung des Förderprogramms für Luftfilteranlagen in Klassenräumen befasst habe. „Dabei wurden die Schulgebäude darauf geprüft, ob bestehende Förderrichtlinien genutzt werden können“, so Stadtsprecher Frank Schliffke damals. Entsprechende Gelder seien abgerufen worden für Baumaßnahmen an den Fenstern in Klassenräumen des Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasiums, der Turnhalle Brabanter Straße, der Gymnastikhalle des Clara-Schumann-Gymnasiums und der Turnhalle der Grundschule Dammstraße.