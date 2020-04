Politik in Viersen : Corona: CDU Viersen legt 13-Punkte-Plan vor

So voll war es früher am Alten Markt in Viersen-Dülken, nun ist die Außengastronomie geschlossen. Die CDU schlägt vor, bis Ende des Jahres in Viersen auf die Terrassengebühr zu verzichten. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Viersen Die Terrassengebühr streichen, Hilfsfonds einrichten, junge Existenzgründer unterstützen, ein Ferienprogramm initiieren – die Vorschläge der CDU Viersen, die Corona-Krise abzumildern.

Spielbus „Viele Kinder und ihre Eltern erleben in der aktuellen Zeit immense Einschränkungen in der Wahrnehmung ihrer sozialen Kontakte und fehlende Abwechslung in der Spieltätigkeit“, heißt es in der Vorschlagsliste. „Weiter ist davon auszugehen, dass viele Eltern und Kinder in diesem Jahr auf ihren Sommerurlaub verzichten müssen.“ Daher sei zu überlegen, ob über die Sommermonate nicht über den Spielbus hinaus noch mehr Tätigkeiten dieser Art an wechselnden Standorten und Plätzen angeboten werden, um Kindern und Eltern in diesem ungewöhnlichen Sommer Abwechslung und Unterhaltung zu bieten. „So können tageweise lokale Sport-, Spiel- und andere Wettbewerbsveranstaltungen an verschiedenen Lokalitäten veranstaltet werden“, sagt Gütgens – freilich nur, wenn die Infektionslage das erlaube.