300.000-Euro-Projekt in Viersen-Süchteln CDU: „Friedhofsbrücke auch eine Frage der Inklusion“

Die CDU sieht in der Friedhofsbrücke auch einen Inklusionsauftrag und wundert sich, dass die Grünen „Teile einer älter werdenden Bevölkerung ausschließen möchten“. „Seit über zwei Jahren diskutieren wir in den verschiedenen Gremien über diese Brücke und haben uns seitdem mehrheitlich auf den Weg gemacht, diese Brücke am Friedhof von Süchteln zu erneuern. Dabei haben die Grünen ihre ablehnende Haltung deutlich gemacht, aber wir haben auch zur Kenntnis nehmen dürfen, dass diese die Verwaltung auch immer wieder aufgefordert haben, die Fragen der Nachhaltigkeit, der Klimaverträglichkeit und Kostenrelevanz zu prüfen“, sagt CDU-Ratsherr und Süchtelns Ortsbürgermeister Wolfgang Genenger. „Das haben wir im Sinne einer möglichen Konsenslösung akzeptiert, die Ergebnisse liegen nun auf dem Tisch und die Verwaltung hat an der Stelle sehr gute Arbeit geleistet.“ Die entstandenen Kosten der gesamten Vorplanung und Begutachtungen seien auch deswegen nicht gering, so Genenger. „Sie laufen im Zusammenhang mit diesem Projekt innerhalb der Gesamtkosten unter ,Investive Maßnahmen‘. Eine Ablehnung der Brücke hätte zur Folge, dass diese Kosten nun bleiben und am Ende im Haushalt kosumtiv aufgeführt werden“, sagt Genenger. Damit würden sie den Haushaltsplan 2024 sofort in voller Höhe belasten. Bei investiven Maßnahmen werden die Kosten auf die Lebensdauer umgerechnet. Sie fallen anteilig entsprechend geringer aus.