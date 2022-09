Umstrittenes Vorhaben in Schwalmtal : CDU und FDP betonen Chancen durch MLP-Pläne

Umstrittenes Vorhaben in Schwalmtal

So sehen die aktuellen Pläne für das frühere Rösler-Areal aus. Foto: MLP

Schwalmtal Das Rösler-Areal in Schwalmtal sorgt weiter für Diskussionen. CDU und FDP äußern sich gemeinsam zu einem Offenen Brief von Bündnis 90/Die Grünen, die Alternativen zum MLP-Vorhaben suchen.

(busch-) Nachdem sich Bündnis 90/Die Grünen in einem Offenen Brief für eine Suche nach Alternativen zum MLP-Vorhaben auf der Rösler-Brache ausgesprochen haben, nehmen nun CDU und FDP in einer gemeinsamen Stellungnahme darauf Bezug.