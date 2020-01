Verkehr in Niederkrüchten : CDU schlägt Mobilstationen für Gewerbepark vor

Verkehr in Niederkrüchten

Niederkrüchten Die Niederkrüchtener CDU-Fraktion um Fraktionschef Johannes Wahlenberg hat sich Gedanken über die Entwicklung des früheren britischen Flughafengeländes in Elmpt gemacht. Im neuen Energie- und Gewerbepark sollen Unternehmen angesiedelt werden.

Prognosen gehen von bis zu 50.000 neuen Arbeitsplätzen aus. Die CDU hat einen Antrag gestellt, um dort die Einrichtung von Mobilitätsstationen zu prüfen. Darüber werden die MItglieder des Planungs- und Verkehrsausschusses in ihrer Sitzung am 2. März, 19.30 Uhr, diskutieren. Treffpunkt ist der Sitzungssaal im Elmpter Rathaus an der Laurentiusstraße.