Politik in Brüggen : CDU nominiert Frank Gellen erneut als Bürgermeisterkandidat

Brüggen Brüggens Bürgermeister Frank Gellen erhielt bei der Aufstellungsversammlung der CDU 94 Prozent der Stimmen.

Frank Gellen soll nochmal Bürgermeister für die CDU in Brüggen werden. Das ist das Ergebnis der Aufstellungsversammlung am Mittwoch im Brachter Bürgersaal. Gellen, der seit fünfeinhalb Jahren Verwaltungschef ist, erhielt 94 Prozent der Stimmen. Von 55 abgegebenen Stimmen entfielen 50 Ja-Stimmen auf ihn, drei Nein-Stimmen und eine Enthaltung; ein Stimmzettel war ungültig. Der Bürgermeister zeigte sich nach der Wahl „zufrieden“ mit dem Ergebnis. Er hatte bereits im November seinen Wunsch erklärt, erneut für die CDU kandidieren zu wollen; einen weiteren Bewerber gab es nicht. In seiner Rede sagte Gellen: „Ich kann Euch und Ihnen nicht versprechen, in Zukunft keine Fehler zu machen. Aber ich werde mein Bestes geben, damit Brüggen eine lebens- und liebenswerte Gemeinde bleibt.“ Als eine der zentralen Aufgaben für eine nächste Amtszeit nannte er das interkommunale Bad mit Niederkrüchten.