CDU Niederkrüchten Kampfabstimmung bei Vorstandswahl

Überraschung in der Begegnungsstätte Niederkrüchten: Bei der Mitgliederversammlung der CDU standen turnusgemäß Vorstandswahlen an, bei der Wahl des Vorsitzenden kam es zu einer Kampfabstimmung. Aus der Versammlung heraus wurde Yvonne Jeurissen vorgeschlagen. Die Beisitzerin im Vorstand der Frauen-Union Kreis Viersen war bereits in der Vergangenheit Mitglied des Vorstandes der CDU Niederkrüchten. Von den 35 Mitgliedern erhielt sie allerdings nur fünf Stimmen, der bisherige Vorsitzende Bernd Coenen wurde mit einer großen Mehrheit von 30 Stimmen wiedergewählt. Es wird seine zweite Amtszeit. Vor zwei Jahren löste er Reinhardt Lüger ab, der nicht mehr für den Vorsitz kandidierte.