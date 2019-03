Kreis Viersen: Kreis-CDU: Auftakt für Europa-Wahlkampf

Beim CDU-Kreisparteitag in Viersen (von links): Europakandidat Stefan Berger, Unions-Fraktionsführer im Deutschen Bundestag Ralph Brinkhaus, Kreis-CDU-Vorsitzender Marcus Optendrenk und Bundestagsabgeordneter Uwe Schummer. RP-Foto: Knappe. Foto: Joerg Knappe

KREIS VIERSEN Beim Kreis-Parteitag der Christdemokraten in Viersen-Dülken sprach Ralph Brinkhaus, der neue Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, nicht von oben herab, sondern mischte sich unters Volk.

Da sage noch einer, die Politiker schwebten über dem Volke und redeten über die Köpfe der Menschen hinweg: Ralph Brinkhaus nahm sich das Mikrofon und stieg von der Bühne des Dülkener Bürgerhauses herab („Da oben kommt man sich wie im Himmel vor“) und mischte sich unter seine Zuhörer. Die waren gespannt darauf, was der neue Mann an der Spitze der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag gegen die Europa-Müdigkeit zu sagen hatte. Der Westfale, der im vergangenen Jahr überraschender Sieger über den Merkel-Vertrauten Volker Kauder war, ordnete die Niederrheiner als die „Westfalen des Rheinlandes“ ein: „Hier blickt man auch sehr weit.“

Sein Blick auf Europa war nahezu ungetrübt, auch wenn er immer wieder Krisen beim Zusammenwachsen der einzelnen Staaten ausmachte. Aber: „Aus allen Turbulenzen ist Europa stärker herausgekommen“, sagte der Unions-Fraktionsvorsitzende. Brinkhaus erinnerte an 70 Jahre Frieden: „Wir haben geschafft, was über Jahrhunderte nicht denkbar war.“ Für ihn ist Europa deshalb nicht die viel gescholtene Bürokratie in Brüssel, sondern „Europa ist ein Europa der Heimat“, das uns nichts nehme, sondern „es gibt uns etwas hinzu“. Er nannte den freien Warenhandel und die Freizügigkeit, von der vor allem die Jugend auf dem Weg ihn den Beruf profitiere.