„Hot-Spot“ in Viersen : CDU besorgt über zunehmende Kriminalität am Busbahnhof

In den vergangenen Wochen und Monaten kam es zu zahlreichen Raubüberfällen im Umfeld des Busbahnhofs Viersen. Foto: Nadine Fischer

Viersen Der Rathausmarkt in Viersen entwickelt sich nach Auffassung der CDU „leider zu einem Hot-Spot für kriminelle Interaktionen“. „Schon vor über zwei Jahren haben wir auf die Umstände am Busbahnhof hingewiesen, seitdem scheint sich die Lage aber verschlimmert anstatt verbessert zu haben“, sagt der Fraktionsvorsitzende Stephan Sillekens.

In den vergangenen Wochen und Monaten kam es am Rathausmarkt immer wieder zu Raubüberfällen. Tatverdächtige waren häufig Jugendliche. In dieser Woche wurde ein 13-jähriges Mädchen leicht verletzt, als es bei einer Auseinandersetzung zwischen einem jungen Mann und einer Frau Pfefferspray abbekam. „Die Entwicklung ist nicht hinnehmbar, weder für die Anwohner, die Einzelhändler und zuletzt auch nicht für die Einpendler, die Viersen besuchen möchten“, findet CDU-Ratsherr Stephan Seidel, Mitglied im Ordnungsausschuss.

Die CDU fordert ein Bündel von Maßnahmen, um der Situation am Rathausmarkt Herr zu werden. Das betreffe Polizei und Ordnungsamt ebenso wie das Jugendamt der Stadt und das Jugendamt des Kreises Viersen. Seidel: „Die dort benannten Jugendgruppen sind nach unserer Information nicht immer in Viersen beheimatet, deswegen benötigen wir nun eine kooperierende Zusammenarbeit der verschiedenen Behörden.“ Sillekens ergänzt: „Wir werden uns nochmals an die entsprechenden Leiter der verschiedenen Behörden wenden und um eine zeitnahe Lösungsfindung bitten.“

Ein Blick in die Nachbarstadt Mönchengladbach zeige, dass solche Zustände schnell Auswüchse annehmen, die noch weit über das hinausgehen, was jetzt am Busbahnhof zu erleben sei. Die CDU-Fraktion sei sich aber sicher, dass es noch nicht zu spät ist, die Situation am Rathausmarkt wieder zu entspannen und langfristig wieder für Ruhe und Sicherheit zu sorgen.

(mrö)