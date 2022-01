Liebe zum Malen wiederentdeckt : Niederkrüchtenerin zeigt ihre Tier-Bilder

Brüggen/Niederkrüchten Mit 54 Jahren, Sohn und Tochter sind längst erwachsen, kann sich die gelernte Werbetechnikerin Caroline Bielen-Pleyers wieder der kreativen Gestaltung widmen. Wo ihre großformatigen Tier-Bilder zu sehen sind.

Caroline Bielen-Pleyers lebt seit zwölf Jahren in Niederkrüchten. Umgeben von Ruhe und Natur, was wichtig ist für ihre große Leidenschaft, die Malerei. Geboren in Linnich, wuchs sie in Heinsberg auf und lebte 20 Jahre in Aachen, bis sie der Liebe wegen an den Niederrhein kam. Mit 54 Jahren, Sohn und Tochter sind längst erwachsen, kann sich die gelernte Werbetechnikerin wieder der kreativen Gestaltung widmen. Nachmittags. Vormittags arbeitet sie als Alltagsassistentin. Mit Pinsel, Farbe, Bleistift und Papier umzugehen, das habe sie von der Pike auf gelernt, erklärt Bielen-Bleyers. In der Ausbildung vor 30 Jahren mussten die Angebote noch eigenhändig gemalt und gezeichnet werden. Das kommt ihr jetzt zugute. Am liebsten bringt sie Tiere - einen Wolf ebenso wie eine Biene - großformatig in Acryl auf Leinwand. Dazu arbeitet sie mit fotografischen Vorlagen, malt sie ab und weiter. Was ihr wichtig ist: „Ich verleihe jedem Bild entweder durch ausdrucksstarke Augen, knallige Farben oder abstrakte Effekte eine persönliche Note.“ Zu sehen sind ihre Bilder im Friseursalon ihres Mannes, Ralf Bielen, Borner Straße 43 in Brüggen. Bis zur Jahresmitte stellt sie zudem aus im Bethesda-Krankenhaus, Ludwig-Weber-Straße 15 in Mönchengladbach. b-r/RP-Foto: JKN