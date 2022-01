Modernisierung in Schwalmtal-Waldniel : Caritasverband investiert in Photovoltaik für Seniorenheim

Caritasverband investiert in Photovoltaik für Seniorenheim

Modernisierung in Schwalmtal-Waldniel

Schwalmtal Im Altenheim St. Michael kommt der Strom jetzt vom Dach. Und dies ist nicht die einzige Modernisierung in dem 1996 eröffneten Haus.

Jetzt kommt der Strom von oben: Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach versorgt das Altenheim St. Michael in Schwalmtal-Waldniel seit kurzer Zeit mit ökologischem Strom. Dazu sind 254 Paneele auf dem Dach verbaut und einige hundert Meter Kabel verlegt worden. Der Caritasverband für die Region Kempen-Viersen, der die Einrichtung führt, hat fast 100.000 Euro in die Anlage investiert. Das Ziel: Sie soll sich in sechs Jahren amortisieren.