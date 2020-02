Viersen : Café in der Fußgängerzone wird größer

Zwei Arbeiter bringen Platten für die neue Decke in dem Rundrestaurant in der Fußgängerzone an. Foto: Martin Röse

Das „Café Extrablatt“ am früheren Jugendtreff Monte im Herzen der Innenstadt wächst von bislang 80 auf gut 130 Sitzplätze. Derzeit laufen die Umbauarbeiten auf Hochtouren. Im März soll der Laden wieder öffnen.

Die alte Außenfassade ist schon weg, zwei Arbeiter hieven eine große Platte an die Deckenkonstruktion, im Treppenhaus wird ein Steinteppich auf die Stufen gelegt. Es wird geklopft, gehämmert, geschraubt, gebohrt. Ein Dutzend Arbeiter sind auf der Baustelle aktiv.

Geschäftsführerin Songül Tesçi vor der neuen Fassade ihres Cafés. Insgesamt kommen rund 60 Quadratmeter Fläche mehr hinzu. Foto: Martin Röse

Das „Café Extrablatt“ im Herzen der Viersener Fußgängerzone, zuletzt 2018 renoviert, vergrößert sich. „Dadurch steigt die Zahl der Sitzplätze von bislang 80 auf 130 bis 140“, sagt Songül Tasçi. Die 38-jährige betreibt seit Januar 2012 das Café Extrablatt. Früher, bis 2009, war dort „das Monte“ – ein Bistro, just an der Stelle, an der sich einst „der Monte“ befand, der Kulttreff von Viersens Jugend.

Der neue Windfang ist fertig, auf dem Boden erkennt man noch den alten. Foto: Martin Röse

Info Wiedereröffnung Mitte März Ursprünglich sollten die Erweiterungsarbeiten bis Ende Februar, Anfang März abgeschlossen sein. „Das hat sich leider verzögert“, sagt „Extrablatt“-Betreiberin Songül Tasçi. Neuer Termin: „Voraussichtlich Mitte März.“

Ein Treffpunkt war der Ort auch in den vergangenen Jahren. Viele, die einst als Jugendliche auf dem Monte waren, trafen sich auf einen Café im „Extrablatt“. „Wir haben in Viersen außergewöhnlich viele Stammgäste“, sagt Tasçi.Und viele von denen fragen sie schon, wann das „Extrablatt“ wieder öffnet. Seit 13. Januar ist das Café geschlossen. Der Eigentümer kaufte einige Quadratmeter Grundstück hinzu, insgesamt wird das „Extrablatt“ von bislang etwa 200 auf dann rund 260 Quadratmeter erweitert.

„Im Sommer hatten wir nie ein Problem, weil wir eine große Terrasse haben“, erklärt Tasçi. Auf der fanden gut 100 Gäste Platz. „Aber im Winter wurde es drinnen oft eng.“ Deshalb habe sie sich zu der Erweiterung des Gebäudes entschlossen. Wie viel sie und der Vermieter in den Umbau investieren, darüber macht sie keine Angaben. „Es ist aber eine sehr große Summe.“ Dass sich die rentiert, davon ist die Betreiberin überzeugt: „Die Lage hier in Viersen ist sehr gut, das ist eine 1a-Lage.“

Der neue Windfang hinter der neuen Eingangstür ist schon fertig. Auf dem Fußboden ist gut zu erkennen, wo bis Januar die alte Fassade verlief. Noch. Auf einem großen Stapel liegt schon das Parkett für die Verlegung bereit.

Wenn die Bauarbeiten abgeschlossen sind, will Tasçi auch das Angebot erweitern. „Bislang haben wir immer nur am Wochenende und an Feiertagen ein Frühstücksbüffet anbieten können, weil wir dafür umbauen und Sitzplätze streichen mussten. Künftig soll es das Frühstücksbüffet auch unter der Woche geben.“

Nahezu täglich ist sie auf der Baustelle, schaut, wie die Arbeiten vorankommen. Dabei ist das „Café Extrablatt“ in Viersen nicht das einzige, das die 38-Jährige betreibt. „Seit Dezember 2018 habe ich ein zweites Standbein in Bergheim.“ Wenn die Bauarbeiten abgeschlossen sind, will sie dennoch erstmal täglich in Viersen sein, um sicherzustellen, dass der Betrieb rund läuft.