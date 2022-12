Café-Aufgabe in Brüggen So war der letzte Tag im Café Bürgermeisteramt

Silke Beckstedde hätte gern weitergemacht, doch „aus gesundheitlichen Gründen muss ich mich zurückziehen“, sagt sie. Die Ingenieurin mit Fachrichtung Innenarchitektur kam zufällig zum eigenen Café: als sie 2015 den Umbau der früheren Verwaltungsstelle in Bracht mitplante – und dabei blieb. Aufgewachsen in einer großen Familie in Franken, in der gern gefeiert, aber viel selbst gemacht und nichts verschwendet wurde, war sie schon jung Expertin für süße Leckereien. Das konnte sie in ihrem Café ausleben: Mit dem Hefegebäck Brachter Doehlchen, der Brachter Pann in Dachziegelform oder der Klorollentorte im ersten Corona-Lockdown, von der in einer Woche 70 Stück verkauft wurden, setzte sie Akzente.