Bahnverkehr Busse statt Bahn zwischen Venlo und Kaldenkirchen

Bis Sonntag, 22. Oktober, müssen sich Fahrgäste der Regionalexpress-Linie 13 (RE 13) darauf einstellen, zwischen Nettetal-Kaldenkirchen und Venlo mit Bussen gefahren zu werden. Nach Angaben des Portals Zuginfo.nrw sind Bauarbeiten der Grund dafür, dass zwischen den Bahnhöfen Venlo und Kaldenkirchen in beiden Richtungen ein Schienenersatzverkehr eingerichet wird. Dies soll voraussichtlich bis 23 Uhr am Sonntag, 22. Oktober so nötig sein. Die RE-13-Züge verkehren zwischen Hamm und Venlo. Die Eurobahn richtet einen Schienenersaetzverkehr ab Keladenkrichen Poststsraße ein. Der detailliertet Fahrplan ist zu finden unter: zuginfor.nrw.