Kreis Viersen : NEW-Busse verkehren nach Ferienfahrplan

Kreis Viersen Die NEW mobil und aktiv informiert über Vorsichtsmaßnahmen.

Mit Blick auf die Maßnahmen der Landesregierung hat die NEW mobil und aktiv in Abstimmung mit der Stadt Viersen beschlossen, das öffentliche Mobil- Kunden-Center in Viersen bis auf Weiteres zu schließen. Darüber informiert eine Unternehmenssprecherin. Wer einen Fahrschein kaufen wolle, der solle die App „HandyTicket Deutschland“ oder private Vorverkaufsstellen nutzen. Darüber hinaus wurde festgelegt, dass die vorderen Türen der Busse des Unternehmens, die in Mönchengladbach und Viersen verkehren, ab Dienstag geschlossen bleiben und kein Ticketverkauf beim Fahrer stattfindet. Es gehe darum, das Fahrpersonal so gut wie möglich vor dem Corona-Virus zu schützen, erläutert die Unternehmens-Sprecherin. Diese Maßnahme sei aufgrund der steigenden Infektionszahlen erforderlich. Die Fahrgäste sollen über entsprechende Hinweise im Bus über die geltende Regelung informiert werden. Eigentlich wollte die NEW zeitnah eine Fahrgastzählung durchführen – diese entfalle, erklärt die Sprecherin. Außerdem reduziert die NEW mobil ihr Angebot: Ab Mittwoch, 18. März, fährt das Unternehmen in Folge der Schulschließungen jeden Tag nach dem Ferienfahrplan. Fahrgäste können sich über das Fahrplanangebot im Internet unter www.new-mobil.de informieren.