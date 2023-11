Busbahnhof Süchteln Feuer in leer stehendem Haus

Viersen-Süchteln · In einem leer stehenden Haus am Busbahnhof Süchteln brach am Mittwochabend ein Feuer aus. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

16.11.2023 , 14:43 Uhr

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer auf der Terrasse des Hauses. Foto: feuerwehr Schwalmtal/Feuerwehr Schwalmtal

Wie die Polizei mitteilte, bemerkte ein Zeuge gegen 19 Uhr Rauch und alarmierte die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte stellten auf einer Terrasse brennendes Holz sowie eine brennende Matratze fest und löschten das Feuer. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer im Bereich des Süchtelner Busbahnhofs und der Ratsallee am Mittwoch gegen 19 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02162 3770 zu melden.

(mrö)