Brüggen : Hilfe beim Kampf gegen Corona und Hochwasser

Vertreter der Burundi-Hilfe besuchten in 2019 das Krankenhaus. Foto: Friedhelm Leven

Brüggen Der Verein Burundi Hilfe engagiert sich in Kooperation mit dem Medikamentenhilfswerk Action Medeor für ein kleines Krankenhaus in Bujumbura. Im Zuge der Corona-Pandemie geht es darum, die Partner vor Ort mit Hygieneartikeln zu unterstützen.

(hb) Aufgrund einer privaten Initiative unterstützt der Verein „Burundi Hilfe“ seit mittlerweile fünf Jahren das Medikamentenhilfswerk „action medeor“ in Vorst bei der Gesundheitsvorsorge von 40.000 burundischen Flüchtlingen im Kongo. Im letzten Jahr trafen Dieter Dömges, Frank Gellen und Friedhelm Leven den Projektleiter Emanuel Limi in Burundi (Foto).

Aufgrund der Gesundheitsengpässe in Burundi und im Flüchtlingslager ist Hilfe dringend notwendig. Action medeor benötigt 250.000 Euro Eigenmittel, um eine Projektfinanzierung bis Ende 2021 zu sichern. Die „Burundi-Hilfe“ ist bei action medeor als „Projektpartner“ gelistet.

Das Coronavirus hält die Welt in Atem. In Afrika breitet sich das Virus jetzt erst weiter aus. Das kleine Krankenhaus CMH, welches der Projektpartner der Burundi-Hilfe, die „Fondation Stamm“, in Bujumbura/Burundi betreibt, trifft entsprechende präventive Maßnahmen und bereitet sich auf eine Notversorgung vor.