Event in Brüggen : Burg- und Pfingstfest lockt die Massen an

Foto: Birgit Sroka 6 Bilder So war das Burg- und Pfingstfest 2022

Brüggen Brüggens größtes Fest des Jahres war ein voller Erfolg. Allerdings sorgte der Besucheransturm für knappe Parkplätze – und die Gestaltung des Kreuzherrenplatzes sorgte für Kritik.

Von Birgit Sroka

Es ist fast wie eh und je: Pfingstfest in der Gemeinde Brüggen – und die Menschenmassen strömen in die kleine Burggemeinde und schlendern durch die Fußgängerzone und über die Burgwiese.Zwar kommt die Burggemeinde, wie erwartet, an ihre Parkplatz-Kapazitätsgrenze, aber irgendwo findet sich immer noch ein Plätzchen. Familien, Paare, Senioren – im Ortskern ist es richtig voll. Bis auf den Sonntag, wo es fast die ganze Zeit geschüttet hat, dürften sich die Aussteller, Händler und Geschäfte eigentlich nicht beklagen. Von Zurückhaltung beim Bummel ist keine Spur, die Menschen schieben sich durch die Straße.

Die Burggemeinde hatte ein umfangreiches musikalisches Programm auf die Beine gestellt. Etwa spielten am Samstagabend Kings For A Day und die Menschen knubbelten sich auch spätabends noch vor der Bühne. Auch am Sonntagabend – nach dem Starkregen – zog es die Leute wieder auf den Kreuzherrenplatz. Captain Dance rockte die Bühne, und an den drei Bierwagen war guter Betrieb.

Die Stände in der Fußgängerzone lockten zahlreiche Besucher an; viele Händler kommen seit etlichen Jahren: Es gab günstige Mode, Hüte, Taschen, Messer, Zangen, Uhren, riesige Ingwerknollen, Lederwaren, Pfannen, Schmuck, Zuckerwatte, Met, Backfisch und Reibekuchen – ein typisches Brüggener Pfingstfest. Besucher bedauerten, dass sich der pittoreske Nikolausplatz nicht so attraktiv präsentierte: Ein Kinderkarussell stand an die Seite gestellt dort, direkt dahinter parkten ein LKW und weitere Fahrzeuge.

Auf dem Kreuzherrenplatz dominierte die Bühne, die drei Bierstände, eine Cocktailbar und dann die Kirmes. Rund um die Burg fanden die Besucher Erdbeeren und Spargel, Dekoration für den Garten, Fugenmörtel, Körbe, in Afrika handgefertigten Haarschmuck, Betondeko, einen peruanisch anmutender Musiker, einige Stände von Künstlern und kreativen Menschen.