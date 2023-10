Bunter Abend in Schwalmtal Määrtschpatzen proben für den Neller Advent

Für Mittwoch, 29., und Donnerstag, 30. November, sind zwei Aufführungen des „Neller Advent“ geplant. Beginn in der Achim-Besgen-Halle an der Turmstraße in Waldniel ist jeweils um 19.30 Uhr. Karten gibt es im November an drei Tagen in der Waldnieler Heimatstube. Der Eintritt ist gratis.