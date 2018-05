Brüggen: Bunte Strahlen über dem Pfingstfestival

Brüggen Eine Lasershow am Gemäuer der Pfarrkirche St. Nikolaus krönte die 40. Auflage des Brüggener Festes. Tausende Besucher feierten auf dem Kreuzherrenplatz und bummelten über die Fußgängerzone

Die Burggemeinde feierte ihr großes Pfingstfestival. Vier Tage befand sich die Innenstadt in fester Hand von tausenden Leuten aus nah und fern. Sie feierten, tanzten und schwoften. Ab Freitag ging es los mit dem Abendprogramm auf dem Kreuzherrenplatz mit dem Gitarristen Sebastian Bierbaums und Plan-B-Sängerin Jule Kühl an seiner Seite sowie mit der Rockband Saitenkracher (Marcel Römer). Tags darauf ging mit Kings for a Day (mit Björn Beeren) und am Pfingstsonntag mit Booster die Post ab. Am Sonntagmorgen hatte der studierte Musiker Reinhard Gries am Keyboard ein Heimspiel mit der Redhouse-Jazzband. In der Fußgängerzone schoben sich die Menschen an den Verkaufsständen vorbei durch die Straße.