Grenzland : Kinder bemalen Steine und legen damit lange Schlangen

Steinschlange an der Kita „auf`m Regenbogen“ in Elmpt. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Grenzland Bunte Steinschlangen gibt es in Elmpt und Waldniel.

Langeweile während Corona? Anscheinend nicht. An viele Orten lassen Kinder und Erwachsene Steinschlangen wachsen, indem sie bunt bemalte Steine aneinander reihen.

Bunte Steine auf der Straße sind mittlerweile nicht mehr so ungewöhnlich. Es gibt viele Aktionen, bei denen kleine Sprüche, Bilder oder Zeichen auf Steine gemalt werden, die dann versteckt werden und von den Menschen, die die Steine finden, dann an einen anderen Ort gelegt werden. Aktuell gibt es in mehreren Orten bunte Steinschlangen, die immer größer werden.