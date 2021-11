Corona im Kreis Viersen : Bundeswehr hilft Kreis Viersen

Kreis Viersen 25 Soldaten des Aufklärungsbataillons 7 in Ahlen helfen seit Montag dem Kreis Viersen bei der Kontaktnachverfolgung von Corona-Infizierten. Das teilte Bundeswehrsprecher Stefan Heydt auf Anfrage mit.

Der Einsatz sei zunächst bis Mitte Dezember terminiert, so Heydt. Im Kreis Viersen ist die Zahl der Quarantäne-Fälle je Infiziertem seit Wochen außergewöhnlich niedrig: Am Dienstag kamen auf einen Quarantäne-Fall 9,9 Infizierte. In Mönchengladbach waren es 0,9.