Kreis Viersen: Sorge um Real: Schiefner fordert Solidarität mit Real-Mitarbeitern

Kreis Viersen „Solidarität mit den Real-Beschäftigten, Stärkung von Tarifverträgen“ forderte jetzt die NRW-Landesgruppe in der SPD-Bundestagsfraktion. Denn für mehr als 30.000 Beschäftigte der Einzelhandelskette Real steht ihre berufliche Zukunft auf dem Spiel.

Filialen von Real gibt es in Kreis Viersen unter anderem an der Kanalstraße in der Kreisstadt Viersen und in Tönisvorst. Die Viersener Filiale war vor vier Jahren umfangreich modernisiert worden, die in Nettetal-Lobberich war damals aufgegeben worden.