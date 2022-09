RE 13 in Viersen : Bundespolizei verhaftet Straftäter am Bahnhof

Am Bahnhof Viersen wurde ein 23-jähriger Mann verhaftet, gegen den zwei Haftbefehle vorlagen. Foto: Martin Röse

Viersen Die Fahrt in einem Regionalexpress ist einem mit mehreren Haftbefehlen gesuchten Straftäter am Montagabend zum Verhängnis geworden: Um 20:35 Uhr überprüfte eine Streife der Bundespolizei am Bahnhof Viersen den 23-Jährigen als Fahrgast im RE 13 auf der Fahrt von Mönchengladbach nach Venlo.

„Ein Abgleich der Personalien des Reisenden in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass er mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde“, erklärte ein Sprecher. Wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen suchte ihn die Staatsanwaltschaft Karlsruhe. Wegen Erschleichen von Leistungen die Staatsanwaltschaft Essen. Zudem waren noch drei Aufenthaltsermittlungen wegen Körperverletzung, Diebstahl und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verzeichnet. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten zudem 52 Gramm Amphetamine. Der 23-Jährige wurde vor Ort verhaftet. Da der Verurteilte die fälligen Geldstrafen von insgesamt 1.100 Euro nicht aufbringen konnte, brachte ihn die Bundespolizei in die Justizvollzugsanstalt Moers-Kapellen.

