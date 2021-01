Fördermittel für Kreis Viersen : Modellprojekt: Gesündere Hartz-IV-Empfänger

Kreis Viersen Mit Bundesmitteln wird ein Vorsorgezentrum im Kreis Viersen aufgebaut. 300 Kunden des Jobcenters können sich in der Modellphase beteiligen.

Der Bund fördert das neue „Regionale Präventionszentrum Kreis Viersen“ des Jobcenters mit insgesamt 2,4 Millionen Euro. „Unter dem Leitsatz Prävention vor Reha und Reha vor Rente motivieren und begleiten Health-Care- Coaches die Kundinnen und Kunden zu gesundheitsfördernden Angeboten“, erläutert Franz-Josef Schmitz, Geschäftsführer des Jobcenters Kreis Viersen. Bis zu 300 Kunden des Jobcenters können in der Modellphase teilnehmen. „Aktuell sind 122 dabei“, sagt Projektleiter Burkhard Maaßen. Die Teilnahme ist freiwillig.

Barbara Nieters, Leiterin des Kreisgesundheitsamtes erklärt: „Für den Kreis Viersen und das Jobcenter wird durch das Aufgreifen des Themas Gesundheit eine zusätzliche Unterstützung in die Beratungsleistung aufgenommen und eine Lücke im Versorgungssystem geschlossen.“ Ziel sei es, dass das Sozialsystem langfristig entlastet und in eine dauerhafte Integration in den ersten Arbeitsmarkt investiert wird.