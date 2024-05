Bundes-Klinik-Atlas „Der Laie wird nicht fündig“

„Finden Sie Ihr Krankenhaus aus rund 1.700 Krankenhäusern in ganz Deutschland“, heißt es auf der Startseite des Bundes-Klinik-Atlas, Kostenpflichtiger Inhalt der seit kurzem im Internet abrufbar ist. „Mit dem Bundes-Klinik-Atlas bieten wir Patientinnen und Patienten einen übersichtlichen Wegweiser durch den Krankenhaus-Dschungel in Deutschland“, versprach Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zum Start. „Mit wenigen Klicks können sie Kliniken vergleichen und für die benötigte Behandlung in ihrer Nähe die beste Klinik finden. Verständliche Informationen über gute Krankenhausversorgung sind damit für alle zugänglich und nicht mehr nur das Privileg von wenigen.“