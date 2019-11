Viersen : BUND kritisiert Ratsbeschluss zum Klimawandel

Demo von Fridays for Future in Viersen. Foto: Knappe, Jörg (jkn)

Viersen Die Viersener Ortsgruppe des Bund für Umwelt und Naturschutz krisitiert, dass der Viersener Stadtrat nicht den Klima-Notstand ausgerufen hat.

Für den Klima-Notstand hatten am Dienstagabend die Ratsmitglieder von Grünen, SPD und Die Linke votiert, dafür aber keine Mehrheit erhalten. Stattdessen folgte der Stadtrat mit den Stimmen aller Fraktionen der ursprünglichen Verwaltungsvorlage, die einen Maßnahmen-Katalog vorsieht, um den CO2-Ausstoß pro Einwohner und Jahr auf zwei Tonnen zu begrenzen (aktuell: 8,5 Tonnen). „Das Hauptproblem bei dieser Rats-Entscheidung der Viersener CDU und ihrer Anhängsel FDP und FürVie zum Klima-Notstand ist: Diese drei Parteien machen keine eigenen Vorschläge zum aktuellsten aller Themen“, sagt Horst Meister vom BUND. „Stattdessen beauftragen sie die eigene Stadtverwaltung, Vorschläge zur Minderung der Klimaschäden in Viersen bis Herbst 2020 zu entwerfen. Das heißt: Die Stadtverwaltung soll sich selbst alle die Aufgaben stellen und erteilen, die sie dann später selber lösen soll...“

Diese Vorgehensweise sei „eine völlige Umkehrung der demokratischen Willensbildung“, so Meister: „Schließlich haben nicht die Damen und Herren des Viersener Rates von sich aus auf die Bedrohungen des Klimawandels hingewiesen und mutig entsprechende Entscheidungen getroffen. Es waren junge Viersener Bürger, die durch ihren Bürgerantrag die Ratsmitglieder nachdrücklich erinnert haben, was tatsächliche Verantwortung in einer Demokratie bedeutet.“