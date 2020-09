Diskussion in Viersen : BUND fordert Erhalt der Schulhof-Eiche

Diskussion in Viersen

Viersen Auf dem Schulhof der Brüder-Grimm-Schule in Süchteln soll eine Eiche gefällt werden. Naturschützer haben eine Anregung nach Gemeindeordnung, auch Bürgerantrag genannt, an die Stadtverwaltung geschickt.

Der BUND Viersen setzt sich weiter für den Erhalt einer Eiche auf dem Pausenhof der Brüder-Grimm-Schule in Viersen-Süchteln ein. Nun hat er einen Bürgerantrag an die Stadt geschickt mit dem Ziel, die Fällung der Eiche auszusetzen. Die BUND-Vorsitzende Almut Grytzmann-Meister wirft der Schulleitung und dem Förderverein vor, sie hätten durch eine falsche Tatsachendarstellung gegenüber den Mitgliedern des Stadtrates erreicht, dass eine gesunde Eiche gefällt werden solle.

Sie fordert eine neue Abstimmung. „Der BUND Viersen hat zur Behauptung der Schule, man könne auf dem Schulhof aus Platzmangel das alle vier Jahre stattfindende Zirkusprojekt nur dann durchführen, wenn die dort stehende Eiche gefällt würde, recherchiert.“ Der Zirkusdirektor habe in einem Telefonat gesagt, dass der bisherige Platz für den Zirkus völlig ausreichend sei.

Auf Anfrage unserer Redaktion erklärte Zirkusdirektor Roman von Dobbeler aus Braunschweig, das Zelt habe 2018 „gerade so gepasst“. Aus der Ferne wolle er sich nicht anmaßen, in die weitere Planung in Viersen einzugreifen.