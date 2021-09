Umweltschutz im Kreis Viersen : BUND warnt vor der Schwächung des Naturschutzbeirats

Kreis Viersen „Die Landesregierung will das förmliche Widerspruchsrecht der Naturschutzbeiräte bei den Kreisen und kreisfreien Städten streíchen“, kritisiert Almut Grytzmann-Meister, Vorsitzende des BUND Kreis und Stadt Viersen.

Die Orts- und Kreisgruppe des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) warnt vor einer geplanten Gesetzesänderung der schwarz-gelben Landesregierung, die im kommenden Monat im NRW-Landtag beraten werden soll. „Die Landesregierung will das förmliche Widerspruchsrecht der Naturschutzbeiräte bei den Kreisen und kreisfreien Städten streíchen“, kritisiert Almut Grytzmann-Meister, Vorsitzende des BUND Kreis und Stadt Viersen. „Dort, wo bisher nach einem Votum des Beirates eine erneute Beratung des Kreistages erforderlich wurde, soll jetzt kurzer Prozess mit den Rechten des Natur- und Umweltschutzes gemacht werden.“

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Naturschutzbeiräte zwecks Verfahrungsbeschleunigung innerhalb einer Frist von sechs Wochen Stellungnahmen abgeben müssen. „Das erfordert aber, dass der Naturschutzbeirat im Kreis Viersen viel häufiger einberufen werden müsste – das löst vor Ort einen Mehraufwand der Verwaltung aus“, so die Viersener BUND-Vorsitzende.

Sie empfinde das Vorgehen der Landesregierung „als Affront und geringe Wertschätzung des ehrenamtlichen Naturschutzes“ wie auch aller anderen Nutzergruppen in den örtlichen Beiräten. „Dort, wo Beiräte in ausgewählten Verfahren aus guten Gründen Widerspruch einlegen, wird dieses als lästige Bürokratie und Planungshemmnis diffamiert“, so Grytzmann-Meister.