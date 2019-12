Advent in Viersen : Weihnachtstreff lockt nach Dülken

Auch Regen und Wind hielten die Besucher nicht von einem Bummel durch das Weihnachtsdorf auf dem Alten Markt ab. RP-Foto: Jörg Knappe. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Auf dem Alten Markt in Viersen-Dülken herrschte am Wochenende reges Treiben.

Auf dem Alten Markt in Viersen-Dülken hat am Wochenende der Dülkener Weihnachtstreff Einzug gehalten, ergänzt um einen verkaufsoffenen Sonntag. Vor der riesigen Tanne mit ihren Lichterketten, die bis in die Spitze des Baumes reichen, reihen sich weihnachtlich geschmückte Holzbuden und Pavillons dicht aneinander. Wobei es sich fast ausschließlich um heimische Vereine und Organisationen handelt, die dort vertreten sind.

„Wir haben schon gut verkauft“, sagt Lia und deutet auf die Tüten mit den selbst gebackenen Plätzchen, die vor ihr stehen. „Es sind bis jetzt über 55 Tütchen gewesen“, fügt Marie an. Das gute Verkaufsergebnis lässt die beiden neun- und achtjährigen Mädchen vom Stand der Karnevalsgesellschaft de Üüle strahlen. Zusammen mit den Eulenmuttis verkaufen sie fleißig selbst gebackene Plätzchen sowie Kinderpunsch, Kakao, Glühwein und Karten für die Sitzung am 11. Januar im Bürgerhaus. Von einer ebenso starken Nachfrage kann Cony Ringendahl berichten. Die Mitarbeiterin vom Dülken-Büro betreut das Himmels-Postamt. In dem roten Himmelspost-Briefkasten sind schon zahlreiche Briefe an das Christkind, die Kinder verfasst haben, verschwunden. „Zudem sind unsere selbst gemachten Engelchen, gefaltet aus dem Gotteslob, der Renner. Gerade die kleinen Engel sind als Geschenkanhänger heiß begehrt. Wobei ein jeder Engel ein Unikat ist“, sagt Ringendahl.

Kolping Dülken ist mit liebevoll gefertigten Produkten aus der Holz- und der Nähwerkstatt angereist. „Unser Clou sind die Scherentaschen“, sagt Ilona Reße und deutet auf die gefütterten dreieckigen Taschen, in denen Scheren geschützt verschwinden können. Am Stand der St.-Eligius-Schmiedezunft Dülken prasselt indes das Schmiedefeuer und ein gleichmäßiges klingendes Geräusch ist zu hören, wenn der Hammer auf den Amboss schlägt. „Wir sind zwar kein Verein, aber wir gehören zu Dülken dazu. Wir fühlen uns hier lokal verankert und möchten den Bürgern etwas zurückgeben“, sagt Jurij Weinberger, Hausleiter von Kaufland. Am hauseigenen Stand werden Crêpes mit einer geschmolzenen Füllung aus Schokoriegeln zubereitet. „Wer es gesünder mag, der kann auf Blaubeeren als Füllung zurückgreifen“, meint Mitarbeiterin Monika Konorowska lächelnd. Wobei der Crêpeverkauf für den guten Zweck veranstaltet wird und der Erlös in Dülken bleibt.